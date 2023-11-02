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Eklenme tarihi: 2 Kasım 2023 Perşembe 09:02

İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı, 62 göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar, Karaburun, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı, 62 göçmen yakalandı.

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