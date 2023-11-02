İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı, 62 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ve Karaburun ilçeleri açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

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Yine Seferihisar, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı ve botu tarafından tespit edilerek durdurulan lastik botlarda 62 düzensiz göçmen yakalandı.