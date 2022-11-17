İstiklal bombacısı ifadesinde önemli bilgiler verdi! Yeni görüntüler ortaya çıktı

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Bombalı eylem talimatını Hacı kod isimli teröristten aldığını, bankta otururken terör örgütü üyesi başka bir isim tarafından da fotoğrafının çekildiğini söyledi.

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İstiklal Caddesi'nde, 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyı düzenleyen Suriye uyruklu Ahlam El Beşir ilk ifadesinde çok önemli bilgiler verdi.

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PKK/YPG üyesi kadın terörist saldırı sırasında yalnız olmadığını anlattı. Terör örgütü üyesi başka isimlerin kendisini izlediğini iddia etti.

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El Beşir yanında bomba ile bankta otururken, Hacı isimli teröristin kalabalığa baktığını ve patlat talimatı verdiğini söyledi.

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Kadın terörist bu talimatın ardından banktan kalktığını ve bombayı patlattığını anlattı.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bombacı kadın dahil 48 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinden 4 polis minibüsüne bindirilen 48 zanlı, zırhlı araçlar eşliğinde çevredeki hastanelerde sağlık kontrolüne götürüldü.

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Terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

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Bu arada, şüphelilerin Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildiği sırada bazı vatandaşların tepki gösterdiği görüldü.

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YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ahlam El Beşir'e ait güvenlik kameralarına yansıyan yeni görüntüleri de paylaştı. Sakin tavırları ile dikkat çeken kadın teröristin, elinde beyaz bir poşet ve siyah sırt çantası ile geldiği görülüyor.

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Görüntülerin ilki patlamadan yaklaşık 1 saat öncesine ait. El Beşir Taksim Meydanı'ndan İstiklal Caddesi'ne giriyor.

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Saldırgan saat 15:30'da saldırı yaptığı yere geliyor, banka oturuyor ve beklemeye başlıyor. 41 dakika burada bekleyen saldırgan sırt çantasını banka bırakıyor ve olay yerinden uzaklaşıyor.

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Bu dakikalarda El Beşir'in hareketleri sakin. Dikkat çekmemek için elinde çiçek tuttuğu da görülüyor.

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Patlamayı gerçekleştirdikten sonra ise hareketleri değişiyor, kadın terörist geldiği yöne doğru koşmaya başlıyor.

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Saldırı ile ilgili soruşturma sürüyor. El Beşir'in kaldığı evin sahibi de gözaltına alındı.

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SURİYE AZEZ'DE YAKALANDI

Soruşturma kapsamında Hüsam A.K isimli örgüt mensubu ise gece saatlerinde Suriye Azez'de yakalandı.

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Kadın teröriste doğrudan yardım eden aralarında Suriye uyrukluların da olduğu terör şüphelilerinin sorgusu sürüyor.

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Bunlar arasında, kadın teröristin kaçması için yardım eden Ahmed Jarkas ve kardeşi Ammar Jarkas da var. Kadın teröriste bombayı veren Bilal H. ise aranıyor.

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Bilal H. ve kadın teröristin dikkat çekmemek için kendilerini karı-koca gibi gösterdikleri ve 4 aydır aynı evde yaşadıkları öğrenilmişti.

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