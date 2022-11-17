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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 10:07

İstiklal bombacısı ifadesinde önemli bilgiler verdi! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Beyoğlu saldırganı Ahlam Albashır'ın emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Kadın terörist, saldırı sırasında yalnız olmadığını, başka bir teröristin fotoğrafını çektiğini, diğer bir teröristin de kalabalığa bakıp 'patlat' talimatını verdiğini anlattı. Öte yandan saldırıya ilişkin bir örgüt mensubu da Suriye Azez'de yakalandı.

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