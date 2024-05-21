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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 13:22

İşte kurbanlık sevkinde uyulacak kurallar! Bakanlık tek tek belirledi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla buna yönelik hazırlıklara başladı. Kurban Bayramı öncesi artması beklenen kurbanlık hayvan sevklerinin, hayvan refahının gözetilip bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli önlemler alınarak yapılması için uyulacak kuralları belirledi.

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