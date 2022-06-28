İşte haftanın yalanları! Hepsi tek tek deşifre edildi

❌Ankara'da Somali kökenlilere ait bir işyerinin tabelasının hukuksuz olarak kaldırıldığı ve işyeri sahiplerine karşı ırkçılık yapıldığı iddia edildi.
✅Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, söz konusu iş yerinin tabelasında yazan isimle ruhsattaki isim farklı olduğu ve TSE standartlarına uyulmadığı için işlem yapıldığı belirtildi.
❌Adana Havalimanı'nın Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın açılmasıyla kapatılacağı iddia edildi.
✅Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın Adana Havalimanındaki kapasite fazlalığını gidermek için yapıldığını belirterek iddiaları yalanladı.
❌Van'ın Başkale ilçesinde MEA. adlı şahıs, gözaltına alınırken Jandarma'nın kadınları darp ettiği iddia edildi.
✅Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, adam öldürme, PKK/KCK terör örgütüne üye olma dahil 5 ayrı suçtan hakkında yakalama emri bulunan M.E.A. adlı şahıs gözaltına alınırken yakınlarının Jandarma'yı taşlaması sonucu personelin havaya ateş açarak kalabalığı dağıttığı bildirildi.
❌Elektrik dağıtım şirketlerinin talebi üzerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun elektriğe %30 zam yapma kararı alacağı iddia edildi.
✅Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrikte tarife değişikliğinin kurumun gündeminde bulunmadığını belirterek iddiaları yalanladı.
❌Sığınmacılara kamuoyundan saklanarak, gizli bir yönetmelikle Türk vatandaşlığı verildiği iddia edildi.
✅Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türk vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin işlemlerin, Türk Vatandaşlığı Kanunu ile açıkça yürütüldüğü ve uygulanan gizli bir yönetmelik olmadığı belirtilerek iddia yalanlandı.
❌Marmaris'e gitmek isteyen CHP heyetinin uçağının Dalaman'a inişine izin verilmediği iddia edildi.
✅CHP'li Deniz Demir, söz konusu iddiayı "Dalaman'a iniş izni verilmediği iddiası doğru değil. Aydın programımız olduğu için Adnan Menderes Havalimanı'na indik" sözleriyle yalanladı.
❌Tarsus Cezaevi'nde koğuşlara baskın yapıldığı ve bazı hükümlülerin darp edildiği iddia edildi.
✅Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, PKK üyesi
hükümlülerin, asayiş bozucu davranışları üzerine farklı bölümlere yerleştirildiği ve yapılan muayenelerde hiçbir hükümlüde herhangi bir darp
ve cebir izine rastlanmadığı belirtildi.
❌Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın tokalaştığı, arkalarındaki duvarda Suudi Arabistan kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un portresinin yer aldığı bir fotoğrafın Ankara'da çekildiği iddia edildi.
✅Söz konusu fotoğrafın Nisan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinden olduğu ortaya çıktı.
❌Mücella Yapıcı'ya bulunduğu ceza infaz kurumunda oda verilmediği ve Yapıcı'nın kelepçeli olarak muayene edildiği iddia edildi.
✅Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Yapıcı'ya oda
verilmemesinin söz konusu olmadığı ve tutuklunun kalp ekosu çekilirken kelepçesinin çıkarıldığı belirtildi.
❌İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde sınır dışı edilmek istemeyen kaçak göçmenlerin yangın çıkardığı iddia edildi.
✅İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, yabancıların çıkarmaya çalıştığı kargaşa girişiminin kısa sürede kolluk kuvvetlerince kontrol altına
alındığı ve herhangi bir yangın çıkmadığı belirtildi.
❌Erzincan İliç'teki madenden Sazan 20 ton siyanürün Fırat Nehrine karıştığı ve bu bilginin Jandarma tutanaklarına geçtiği iddia edildi.
✅Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, arıza sonucu sızan solüsyonun Fırat havzasına ulaşmadığı, jandarma tutanağında solüsyonun Fırat' a karıştığını belirten herhangi bir ifadenin geçmediği belirtildi.