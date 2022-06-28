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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 15:43

İşte haftanın yalanları! Hepsi tek tek deşifre edildi

Sosyal medyada toplumsal algıyı manipüle etmek için birçok yalan servis ediliyor. Bazı yayın organlarının ve başta CHP'li bazı siyasi isimlerin dolaşıma soktuğu yalanlar deşifre edildi. İşte haftanın yalanları...

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