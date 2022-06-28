İşte haftanın yalanları! Hepsi tek tek deşifre edildi

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❌Ankara'da Somali kökenlilere ait bir işyerinin tabelasının hukuksuz olarak kaldırıldığı ve işyeri sahiplerine karşı ırkçılık yapıldığı iddia edildi.

✅Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, söz konusu iş yerinin tabelasında yazan isimle ruhsattaki isim farklı olduğu ve TSE standartlarına uyulmadığı için işlem yapıldığı belirtildi.

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❌Adana Havalimanı'nın Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın açılmasıyla kapatılacağı iddia edildi.

✅Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın Adana Havalimanındaki kapasite fazlalığını gidermek için yapıldığını belirterek iddiaları yalanladı.

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❌Van'ın Başkale ilçesinde MEA. adlı şahıs, gözaltına alınırken Jandarma'nın kadınları darp ettiği iddia edildi.

✅Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, adam öldürme, PKK/KCK terör örgütüne üye olma dahil 5 ayrı suçtan hakkında yakalama emri bulunan M.E.A. adlı şahıs gözaltına alınırken yakınlarının Jandarma'yı taşlaması sonucu personelin havaya ateş açarak kalabalığı dağıttığı bildirildi.

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❌Elektrik dağıtım şirketlerinin talebi üzerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun elektriğe %30 zam yapma kararı alacağı iddia edildi.

✅Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrikte tarife değişikliğinin kurumun gündeminde bulunmadığını belirterek iddiaları yalanladı.

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❌Sığınmacılara kamuoyundan saklanarak, gizli bir yönetmelikle Türk vatandaşlığı verildiği iddia edildi.

✅Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türk vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin işlemlerin, Türk Vatandaşlığı Kanunu ile açıkça yürütüldüğü ve uygulanan gizli bir yönetmelik olmadığı belirtilerek iddia yalanlandı.

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❌Marmaris'e gitmek isteyen CHP heyetinin uçağının Dalaman'a inişine izin verilmediği iddia edildi.

✅CHP'li Deniz Demir, söz konusu iddiayı "Dalaman'a iniş izni verilmediği iddiası doğru değil. Aydın programımız olduğu için Adnan Menderes Havalimanı'na indik" sözleriyle yalanladı.

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❌Tarsus Cezaevi'nde koğuşlara baskın yapıldığı ve bazı hükümlülerin darp edildiği iddia edildi.

✅Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, PKK üyesi hükümlülerin, asayiş bozucu davranışları üzerine farklı bölümlere yerleştirildiği ve yapılan muayenelerde hiçbir hükümlüde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadığı belirtildi.

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❌Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın tokalaştığı, arkalarındaki duvarda Suudi Arabistan kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un portresinin yer aldığı bir fotoğrafın Ankara'da çekildiği iddia edildi.

✅Söz konusu fotoğrafın Nisan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinden olduğu ortaya çıktı.

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❌Mücella Yapıcı'ya bulunduğu ceza infaz kurumunda oda verilmediği ve Yapıcı'nın kelepçeli olarak muayene edildiği iddia edildi.

✅Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Yapıcı'ya oda verilmemesinin söz konusu olmadığı ve tutuklunun kalp ekosu çekilirken kelepçesinin çıkarıldığı belirtildi.

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❌İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde sınır dışı edilmek istemeyen kaçak göçmenlerin yangın çıkardığı iddia edildi.

✅İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, yabancıların çıkarmaya çalıştığı kargaşa girişiminin kısa sürede kolluk kuvvetlerince kontrol altına alındığı ve herhangi bir yangın çıkmadığı belirtildi.