İşte açılan ve temelleri atılan cemevlerinin ilk görselleri! Başkan Erdoğan talimat vermişti

Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi
Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi
Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi
Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi
Karakoçan Cemevi ve Kültür Merkezi
Karakoçan Cemevi ve Kültür Merkezi
Karakoçan Cemevi ve Kültür Merkezi
Karakoçan Cemevi ve Kültür Merkezi
Karakoçan Cemevi ve Kültür Merkezi
Zeynal Karakoç Cem ve Kültür Evi
Zeynal Karakoç Cem ve Kültür Evi
Zeynal Karakoç Cem ve Kültür Evi
Zeynal Karakoç Cem ve Kültür Evi
Erzurum Hz. Hüseyin Cemevi
Erzurum Hz. Hüseyin Cemevi
Erzurum Hz. Hüseyin Cemevi
Erzurum Hz. Hüseyin Cemevi
Erzurum Hz. Hüseyin Cemevi
Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi
Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi
Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi
Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi
Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi
Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi
Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi
Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi
Burdur Çavdır İmam Hüseyin Cemevi
Burdur Çavdır İmam Hüseyin Cemevi
Burdur Çavdır İmam Hüseyin Cemevi
Burdur Çavdır İmam Hüseyin Cemevi
Denizli Honaz Ardıçlı Baba Cemevi
Denizli Honaz Ardıçlı Baba Cemevi
Denizli Honaz Ardıçlı Baba Cemevi
Denizli Honaz Ardıçlı Baba Cemevi
Denizli Honaz Ardıçlı Baba Cemevi
Kayseri Pınarbaşı Eskiyasssıpar Cemevi
Kayseri Pınarbaşı Eskiyasssıpar Cemevi
Kayseri Pınarbaşı Eskiyasssıpar Cemevi
Kayseri Pınarbaşı Eskiyasssıpar Cemevi
Kayseri Pınarbaşı Eskiyasssıpar Cemevi
Kırklareli Babaeski Sarı Saltuk Cemevi
Kırklareli Babaeski Sarı Saltuk Cemevi
Kırklareli Babaeski Sarı Saltuk Cemevi
Kırklareli Babaeski Sarı Saltuk Cemevi