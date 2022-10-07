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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 7 Ekim 2022 Cuma 17:34

İşte açılan ve temelleri atılan cemevlerinin ilk görselleri! Başkan Erdoğan talimat vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alevi Bektaşi toplumunun taleplerinin karşılanmasına yönelik 2021'de verdiği talimat üzerine İçişleri ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının koordinasyonunda yürütülen 'Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması' kapsamında bu yıl 8 ilde yeni cemevi açılacağını açıklanmıştı. İşte açılan ve temelleri atılan cemevlerinin ilk görselleri...

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