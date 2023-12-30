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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 09:47

İstanbulluları sevindirecek haber! Hasanlar Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

Düzce'de tarım arazilerindeki sulama faaliyetlerinde kullanılmasının yanı sıra İstanbul'a içme suyu temini de sağlayan Hasanlar Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

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