İstanbulluları sevindirecek haber! Hasanlar Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

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Düzce'de özellikle sulama için kullanılan ve İstanbul'un su ihtiyacının karşılanmasına destek sağlayan Hasanlar Barajı, yüzde 100'lük doluluk oranına ulaştı.

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Düzce'de Melen üzerinde 1972 yılında 80 metre yüksekliğinde yapılan Hasanlar Barajı, 1 milyon 651 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip.

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Her hafta bölgede doğa yürüyüşü yaptığını ifade eden Duygu Tuğba Güner, "Arkadaşlarımla birlikte her hafta yürüyüş yapıyoruz.

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Daha önce geldiğimizde su seviyesi düşüktü.

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Son yağışlar ile birlikte su doluluk oranının yükseldiğini fark ettim. Umarım daha da yükselir" dedi.