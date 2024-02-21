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Eklenme tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 13:03

İstanbulluları sevindirecek haber! Barajlardaki doluluk oranı yüzde 118 arttı

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 118 artış göstererek, yüzde 76,25 seviyesine yükseldi.

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