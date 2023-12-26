İstanbulluları sevindirecek haber! Barajlardaki doluluk oranı yağışlarla beraber yükseldi

Yaz döneminde kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle kuruma noktasına gelen, İstanbul'a su sağlayan Kazandere ve Papuçdere barajlarında su seviyesi yükseliyor. Son yağışlarla Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 48,15, Papuçdere Barajı'nın ise yüzde 26,55'e yükseldi.

Kasım ve aralıkta bölgede etkili olan yağışlarla Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 48,15, Papuçdere Barajı'nın ise yüzde 26,55'e yükseldi.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 58 milyon 5 bin metreküp su toplama kapasitesine sahip, ormanlık alanda bulunan Pabuçdere ile 17 milyon 42 bin metreküp kapasiteli Kazandere Barajı'nda su seviyesi kuraklık nedeniyle düşmüştü.