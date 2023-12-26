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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 15:30

İstanbulluları sevindirecek haber! Barajlardaki doluluk oranı yağışlarla beraber yükseldi

Yaz döneminde kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle kuruma noktasına gelen, İstanbul'a su sağlayan Kazandere ve Papuçdere barajlarında su seviyesi yükseliyor. Son yağışlarla Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 48,15, Papuçdere Barajı'nın ise yüzde 26,55'e yükseldi.

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