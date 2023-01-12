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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 16:48

İstanbulluları korkutan görüntü! Son 10 yılın en düşük seviyesine indi

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranının son zamanlarda düşmesi sonucu Alibeyköy Barajı havzasında bulunan Güzelce Kemeri gün yüzüne çıktı.

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