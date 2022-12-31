İstanbulkart kullananlar için son gün! Yapan ücretsiz binecek

2023 yılının ilk resmi tatili olan 1 Ocak Pazar günü sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, entegrasyona dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları'nda ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorlarında ulaşım ücretsiz olacak.
İstanbullulara özel olan bu haklardan faydalanmak isteyen kullanıcıların ise anonim İstanbulkartlarını kişiselleştirmesi gerekecek.
İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır?
1 - Kişiselleştirme yapmak için öncelikle İstanbulkart uygulamasına giriş yapmalı ve ardından ana sayfadan "Kart ekle" bölümündeki yönlendirmeleri takip ederek tanımlama işlemini gerçekleştirmelisiniz.
2 - İstanbulkart'ı kişiselleştirmek için https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/
adresindeki form doldurulabilecek.
İstanbul kartınızı 'https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/' adresini kullanarak kişileştirmek için linkte açılan bilgileri doldurarak Kaydet butonuna tıklamanız gerekiyor.
Girilmesi gereken bilgiler arasında T.C. Kimlik Numarası, ad, soyad, doğum tarihi ve kart numarası da bulunuyor.