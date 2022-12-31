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Eklenme tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 13:13

İstanbulkart kullananlar için son gün! Yapan ücretsiz binecek

İstanbulkart Kişiselleştirme kampanyası kapsamında 1 Ocak 2023 itibarıyla aktarma, mesafe bazlı ücret iadesi ve resmî tatillerde ücretsiz ulaşım gibi haklar sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için geçerli olacak. Peki, İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır? İstanbulkart kişiselleştirme nerede yapılır? İstanbulkart kişiselleştirme için son gün ne zaman ? İstanbulkart kişiselleştirme ücretli mi? İşte detaylar...

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