İstanbulkart kullananlar için son gün! Yapan ücretsiz binecek

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2023 yılının ilk resmi tatili olan 1 Ocak Pazar günü sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, entegrasyona dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları'nda ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorlarında ulaşım ücretsiz olacak.

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İstanbullulara özel olan bu haklardan faydalanmak isteyen kullanıcıların ise anonim İstanbulkartlarını kişiselleştirmesi gerekecek.

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Kişiselleştirilmemiş İstanbulkartlar ulaşım ve alışverişlerde kullanılmaya devam edecek.

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Ancak İstanbulkart'a özel kampanyalardan faydalanamayacak.

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İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır?

1 - Kişiselleştirme yapmak için öncelikle İstanbulkart uygulamasına giriş yapmalı ve ardından ana sayfadan "Kart ekle" bölümündeki yönlendirmeleri takip ederek tanımlama işlemini gerçekleştirmelisiniz.

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2 - İstanbulkart'ı kişiselleştirmek için https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ adresindeki form doldurulabilecek.

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3 - 153 ile iletişime geçilerek de kartların kişiselleştirme işlemi yapılabilecek.

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İstanbul kartınızı 'https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/' adresini kullanarak kişileştirmek için linkte açılan bilgileri doldurarak Kaydet butonuna tıklamanız gerekiyor.

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Girilmesi gereken bilgiler arasında T.C. Kimlik Numarası, ad, soyad, doğum tarihi ve kart numarası da bulunuyor.

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