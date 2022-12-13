İstanbulkart Kişiselleştirme nedir? İstanbulkart Kişiselleştirme nasıl yapılır?

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçlarında geçerli olan İstanbulkart'larda kişiselleştirme dönemi başlıyor.

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İstanbullular, anonim kartlarını artık kendilerine 'özel' hale getirebilecek.

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Yılbaşında hayata geçirilecek olan İstanbulkart kişiselleştirme sistemi için son gün ise 31 Aralık 2022



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İstanbulkart kişiselleştirme nedir?

Resmi tatillerde ve bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkından sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri faydalanabilecek.

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Kişiselleştirme işlemi sadece kırmızı renkli anonim İstanbulkart'ta yapılabilecek. Öğrenci, öğretmen, anne, 60 ve 65 yaş üstü gibi özel statüdeki İstanbulkartlar, mevcut haklardan faydalanmaya devam edecek.

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İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır?

1 - Kişiselleştirme yapmak için öncelikle İstanbulkart uygulamasına giriş yapmalı ve ardından ana sayfadan "Kart ekle" bölümündeki yönlendirmeleri takip ederek tanımlama işlemini gerçekleştirmelisiniz.



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2 - İstanbulkart'ı kişiselleştirmek için https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ adresindeki form doldurulabilecek.

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3 - 153 ile iletişime geçilerek de kartların kişiselleştirme işlemi yapılabilecek.

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İstanbul kartınızı 'https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/' adresini kullanarak kişileştirmek için linkte açılan bilgileri doldurarak Kaydet butonuna tıklamanız gerekiyor.

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Girilmesi gereken bilgiler arasında T.C. Kimlik Numarası, ad, soyad, doğum tarihi ve kart numarası da bulunuyor.

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