İstanbulkart Kişiselleştirme nedir? İstanbulkart Kişiselleştirme nasıl yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçlarında geçerli olan İstanbulkart'larda kişiselleştirme dönemi başlıyor.
Yılbaşında hayata geçirilecek olan İstanbulkart kişiselleştirme sistemi için son gün ise 31 Aralık 2022
İstanbulkart kişiselleştirme nedir?
Resmi tatillerde ve bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkından sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri faydalanabilecek.
Kişiselleştirme işlemi sadece kırmızı renkli anonim İstanbulkart'ta yapılabilecek. Öğrenci, öğretmen, anne, 60 ve 65 yaş üstü gibi özel statüdeki İstanbulkartlar, mevcut haklardan faydalanmaya devam edecek.
İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır?
1 - Kişiselleştirme yapmak için öncelikle İstanbulkart uygulamasına giriş yapmalı ve ardından ana sayfadan "Kart ekle" bölümündeki yönlendirmeleri takip ederek tanımlama işlemini gerçekleştirmelisiniz.
2 - İstanbulkart'ı kişiselleştirmek için https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/
adresindeki form doldurulabilecek.
İstanbul kartınızı 'https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/' adresini kullanarak kişileştirmek için linkte açılan bilgileri doldurarak Kaydet butonuna tıklamanız gerekiyor.
Girilmesi gereken bilgiler arasında T.C. Kimlik Numarası, ad, soyad, doğum tarihi ve kart numarası da bulunuyor.