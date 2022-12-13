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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 11:46

İstanbulkart Kişiselleştirme nedir? İstanbulkart Kişiselleştirme nasıl yapılır?

İstanbulkart kullanıcılarının 1 Ocak 2023 öncesi kartlarını kişiselleştirmeleri gerekiyor. Alınan karara göre, kişiselleştirilmeyen kartlar yine kullanabilecek ancak özel aktarma, ücret iadesi ve resmi tatillerde ücretsiz seyahat gibi haklardan faydalanamayacak. Bu haklarını kaybetmek istemeyenler kartlarını nasıl kişiselleştireceğini araştırıyor. İşte adım adım İstanbulkart kişiselleştirme işlemi...

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