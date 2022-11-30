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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 11:40

İstanbul-Edirne arası 3,5 saatten 1 buçuk saate düşecek! Yüzde 50'si tamamlandı

Londra'dan Pekin'e uzanan ve Demir İpek Yolu'nu Avrupa'ya bağlayan Halkalı-Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın inşasında rayların 50 kilometrelik bölümünün tamamlanmasının ardından viyadüklerin yapımına başlandı. Proje ile birlikte Halkalı- Kapıkule arasında yük trenleri için seyahat süresi 8 saatten 3,5 saate, yolcu trenleri için ise 3,5 saatten 1 buçuk saate düşecek. Hızlı Tren Projesinin 2023 yılı içinde tamamlanması planlanıyor.

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