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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 7 Kasım 2022 Pazartesi 12:55

İstanbul'da tarihi eser operasyonu! Sultan Abdülmecid tuğralı vakfiye ele geçirildi

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, bin 638 obje ve tarihi eser ile çok sayıda parça ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen eserler arasında, Osmanlı padişahlarından Sultan Albdülmecid'in tuğrası bulunan vakfiye de yer alıyor.

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