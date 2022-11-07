İstanbul'da tarihi eser operasyonu! Sultan Abdülmecid tuğralı vakfiye ele geçirildi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.

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Adreste yapılan aramalarda, Tarihi eserlerden söküldüğü saptanan ahşap döşemeler, sırlı ve sırsız seramikler, cam ve billur parçalar, ferman ile beratlara el konuldu.

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Operasyonda ahşap sandık kapakların, halı ve kilimlerin, ikonaların, bakır ibrik ve sürahilerin, tepsilerin, bakır parçaların, çini parçalarının, hat levhaların, seramik objelerin ve bir adet Sultan Abdülmecit Tuğralı Vakfiye'nin de ele geçirildiği belirtildi.

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Vakıf ve tekke mühürlü eserler olmak üzere 656 eser ve obje olmak üzere toplam bin 638 tarihi eser ile CİTES Sözleşmesi çerçevesinde olduğu düşünülen 5 yabani hayvan derisine el konuldu.

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Ele geçirilen eserler emniyette sergilenirken, olayla bağlantılı 1 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Yapılacak işlemlerin sonunda ilgili kurumlara teslim edileceği ifade edildi.

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