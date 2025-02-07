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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 7 Şubat 2025 Cuma 14:30 |

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! 6 zanlı gözaltına alındı

İstanbul'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

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