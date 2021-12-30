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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe 15:07

İstanbul'da sokaklarda maske takmak unutuldu

Omicron varyantıyla birlikte koronavirüs vakalarında artış gözlemlenmesine rağmen İstanbul'da sokaklarda maske takılmaması dikkat çekti. Maske takmayanlardan kimileri hastalıklarını bahane ederken kimi de sıkıldıkları için takmadıklarını dile getirdi.

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