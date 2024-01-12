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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 10:08

İstanbul'da okulların çevresinde denetim yapıldı! Şüpheli kişiler de Genel Bilgi Toplama sisteminden sorgulandı

İstanbul'da polis ekiplerince okulların çevresinde denetim gerçekleştirildi.

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