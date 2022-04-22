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Eklenme tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 13:52

İstanbul'da Kinder denetimi! Markette tespit dilen ürünlere el konuldu

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, toplatılma kararı alınan Kinder markalı bazı ürünlerle ilgili marketleri denetledi. İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, 'İstanbul olarak, 750 denetçimizle sahada ürünle ilgili denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bulduğumuz yerlerde de ürüne el koyup, imhasını gerçekleştiriyoruz' dedi.

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