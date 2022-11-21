  • $18,6312
  • 19,0803
  • 1043.06
  • 4479.28

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 13:01

İstanbul'da ele geçirildi! Farklı türde onlarca hayvana ait

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki bir sanayi sitesine düzenlenen operasyonda, Türkiye'ye yasadışı yollarla getirilen içi doldurulan çeşitli yaban hayvan türüne ait farklı boylarda yüzlerce post ve deri ele geçirildi. Olayla bağlantılı bir şüpheli gözaltına alındı.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.