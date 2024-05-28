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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 12:52

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 1,5 milyon dolar sahte para ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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