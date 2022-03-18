İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilk fotoğraflar

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Pendik, Avrupa Yakası'nda ise Zeytinburnu, Başakşehir, Bakırköy, Bağcılar ve Güngören'de kar yağışı etkili oluyor.

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METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI





Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. MGM'den yapılan değerlendirmelere göre 18 Mart cuma gününden itibaren aralıklarla kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Kar yağışının pazar günü öğle saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.