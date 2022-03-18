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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 09:14

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilk fotoğraflar

İstanbul'da gece saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde yoğunluğunu artırdı. Yağışın ilerleyen saatlerde daha etkili olması bekleniyor.

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