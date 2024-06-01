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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 1 Haziran 2024 Cumartesi 09:39

İstanbul'a kurbanlık hayvanların girişi başladı! Tek tek kontrol ediliyor

KURBAN Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte Türkiye'nin birçok noktasından yola çıkan kurbanlık hayvanlar, İstanbul'a giriş yapmaya başladı. Gece yarısından itibaren gelen kurbanlık yüklü TIR ve kamyonlar, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tek tek kontrol edildi.

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