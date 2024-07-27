İstanbul merkezli 8 ildeki dolandırıcılık operasyonu! 27 kişi yakalandı

İncelemelerde, zanlıların bu şekilde araçları otoparktan çıkardıkları, dikkat çekmemek ve yasa gereği aracın eski sahibine iade olmaması için yine örgüt üyeleri adına ikinci kez el değiştirdikleri, daha sonra kamu kurum ve kuruluşlarını aracı olarak kullanıp araçları iyi niyetli üçüncü kişilere sattıkları tespit edildi.