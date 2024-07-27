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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 14:39

İstanbul merkezli 8 ildeki dolandırıcılık operasyonu! 27 kişi yakalandı

İstanbul merkezli 8 ilde bir suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, yediemin otoparklarından sahte evrakla çıkardıkları hacizli araçları sattıkları ileri sürülen 27 kişi yakalandı.