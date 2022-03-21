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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 17:20

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Görüntü şok etti

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, 'yutucu' olarak tabir edilen 7 uyuşturucu kuryesinin midesinde 11 kilo kokain ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 8 kişi tutuklandı.

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