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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 15:58

İstanbul Havalimanı depremin lojistik merkezi oldu

İstanbul Havalimanı, 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ili etkisi altına alan deprem sonrasında dünyanın dört bir yanından ulaştırılan yardımların lojistik merkezi oldu.

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