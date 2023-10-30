İstanbul Boğazı'nda 2023 dronla 100. yıl gösterisi! İzleyenleri kendine hayran bıraktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda havai fişek, ışık ve dron gösterileri düzenlendi.

Cumhuriyet'in 100. yılına özel görsellerin 2023 adet dronla sergilendiği etkinlikte, havai fişek ve ışık gösterileri de yer aldı.

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Dron gösterisinde, dünya küresi, Türkiye haritası ve Türk bayrağı oluşturuldu. Şahlanan atın üzerinde bir Türk askerinin de yer aldığı gösteride, "Türkiye Yüzyılı" ve "100. Yıl" tipografisi de çizildi.