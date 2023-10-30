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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 09:04

İstanbul Boğazı'nda 2023 dronla 100. yıl gösterisi! İzleyenleri kendine hayran bıraktı

Cumhuriyet'in 100. yılı, tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Boğaz'da havai fişek, ışık ve dron gösterileri düzenlendi.

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