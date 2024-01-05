İstanbul barajlarında son durum ne? Su seviyesi yükselişte

Yurt genelinde geçen yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajları kuruma noktasına getirmişti.

Kentte etkili olan son yağışlar, barajlardaki su seviyesini yükseltti.

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Kasım ve aralıkta bölgede etkili olan yağışlarla Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 41,77, Papuçdere Barajı'nın ise yüzde 25,01'e yükseldi.