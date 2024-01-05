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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 5 Ocak 2024 Cuma 10:20

İstanbul barajlarında son durum ne? Su seviyesi yükselişte

Kurak geçen yaz aylarının ardından son yağışlarla İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda su seviyesi yükselmeye başladı. Aylar önce hayvanların otladığı Kazandere ve Papuçdere barajlarında doluluk oranları yükselişe geçti.

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