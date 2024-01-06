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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 6 Ocak 2024 Cumartesi 23:59

İsrail'de savaş karşıtı olmak suç... İşgalci polisten Yahudilere sert müdahale

İsrail hükümetini Gazze'de katliam yapmakla suçlayan Yahudi aktivistler, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kudüs'teki konutunun önünde toplanarak gösteri düzenledi. Kudüs'te toplanan göstericiler savaş karşıtı sloganlar attı ve ateşkes çağrısında bulundu.

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