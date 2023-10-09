İsrail sivil yerleşim yerlerini hedef aldı: Gazze'de hava saldırıları sürüyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürüyor. İsrail savaş uçakları Gazze'nin kentinin Er-Rimal semtindeki Ulusal İslam Bankası binasına hava saldırısı düzenledi. Saldır sonucu bina çevresindeki ev ve caddelerde ağır hasar oluştu.
İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürüyor. Gazze - İsrail sınır bölgesine düzenlenen saldırı sonucu bölgeden alev ve dumanlar yükseldi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürüyor. Saldırılar sonucu Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinden dumanlar yükseldi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürüyor. Saldırılar sonucu Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki El-Nadi ailesine ait 3 katlı binada ağır hasar meydana geldi.