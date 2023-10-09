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Eklenme tarihi: 9 Ekim 2023 Pazartesi 00:30

İsrail sivil yerleşim yerlerini hedef aldı: Gazze'de hava saldırıları sürüyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürüyor. Gazze - İsrail sınır bölgesine düzenlenen saldırı sonucu bölgeden alev ve dumanlar yükseldi.

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