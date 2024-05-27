  • $32,1818
  • 34,9671
  • 2425.98
  • 10724.2

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 10:23

İsrail Refah'ta çadır kenti bombaladı: Gazze'de yerinden edilen Filistinliler sığınmıştı

İsrail savaş uçakları, Refah ilinin kuzeybatısında yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadır kampı bombaladı. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu onlarca Filistinli hayatını kaybetti.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.