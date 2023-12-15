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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 01:43

İsrail işgali Gazzelileri çadıra mahkum etti

İşgalci İsrail saldırılarından kaçarak çadırlarda kalan Gazzeliler, soğuk hava şartlarıyla mücadele ediyor.

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