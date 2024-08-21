İSKİ perlatör dağıtımına başladı! Yüzde 40 tasarruf sağlıyor

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, "Damlaya Damlaya Gelecek Olur", "Damlaya Damlaya Yaşam Olur" ve "Damlaya Damlaya Umut Olur" sloganlarıyla su tasarrufunda farkındalık oluşturmak için Su Protokolü Kampanyası düzenlendi.