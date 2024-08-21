Haberler
  • Cumartesi Haberleri
  • Magazin Haberleri
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $33,9235
  • 37,81
  • 2732.46
  • 9904.79

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 16:15

İSKİ perlatör dağıtımına başladı! Yüzde 40 tasarruf sağlıyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), musluk başlıklarına takılarak su akışını düzenleyen ve yüzde 40 tasarruf sağlayan perlatör dağıtımı yapıyor.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.