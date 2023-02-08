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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 8 Şubat 2023 Çarşamba 11:47

İskenderun Limanı'ndaki yangına müdahale sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İskenderun Limanı'nda devrilen konteynerlerde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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