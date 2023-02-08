İskenderun Limanı'ndaki yangına müdahale sürüyor

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında limanda devrilen konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sürüyor.