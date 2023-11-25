İşgalcilerden takas provokasyonu... İsrail esir yakınlarını vurdu

1 / 12

Ramallah'ın batısındaki Ofer Cezaevi çevresinde yakınlarının serbest bırakılmasını bekleyen Filistinlilerden 3'ünün, İsrail'in açtığı ateş sonucu yaralandığı belirtildi.

2 / 12



3 / 12

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin ikinci grubunun serbest bırakılmasını bekleyen yüzlerce Filistinli, Ofer Cezaevi yakınlarında toplandı.

4 / 12





5 / 12

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, cezaevi çevresinde bekleyen Filistinlilere gerçek mermilerle müdahale eden İsrail güçleri, 2'si çocuk 3 Filistinliyi yaraladı.

6 / 12



7 / 12

Yapılan açıklamalara göre, Hamas'ın bugün elindeki 14 İsrailli esiri daha teslim etmesi, buna karşılık Tel Aviv yönetiminin de İsrail hapishanelerindeki 42 Filistinli esiri serbest bırakması bekleniyordu.

8 / 12



9 / 12

Ancak Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardım tırlarının girişiyle ilgili mutabakat maddelerine uymaması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ertelediklerini duyurmuştu.

10 / 12



11 / 12

