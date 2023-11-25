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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 23:20

İşgalcilerden takas provokasyonu... İsrail esir yakınlarını vurdu

İşgalci İsrail güçleri, Ofer Cezaevi çevresinde yakınlarını bekleyen 3 Filistinliyi yaraladı.

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