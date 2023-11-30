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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 01:59

İşgal altındaki Gazze'de yaşam dramı

İşgal altındaki Gazze Şeridi'nde katliamın başladığı 7 Ekim'den bu yana abluka ve ambargo karşısında ayakta durmaya çalışan bölge halkı büyük bir insani dramla karşı karşıya.

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