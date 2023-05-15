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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 15 Mayıs 2023 Pazartesi 12:15

İnsanlıktan çıktılar! CHP'liler depremzedelere kin kustu: Keşke daha çok ölseydiniz

Deprem felaketinin yaşandığı illerde AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a büyük destek geldi. Seçim sonuçlarını hazmedemeyen Kılıçdaroğlu destekçisi bazı vatandaşlar sosyal medyada depremzedeleri insanlık dışı sözlerle hedef aldı. Seçim sonuçlarının gelmeye başlamasının ardından depremzelere hakaretler yağdırdılar. 'Keşke daha çok ölseydiniz' ifadelerini kullandı.

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