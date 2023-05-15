İnsanlıktan çıktılar! CHP'liler depremzedelere kin kustu: Keşke daha çok ölseydiniz

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Deprem felaketinin yaşandığı illerde AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a büyük destek geldi. Seçim sonuçlarını hazmedemeyen Kılıçdaroğlu destekçisi bazı vatandaşlar sosyal medyada depremzedeleri insanlık dışı sözlerle hedef aldı. Seçim sonuçlarının gelmeye başlamasının ardından depremzelere hakaretler yağdırdılar."Keşke daha çok ölseydiniz" ifadelerini kullandı.

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Tüm Türkiye, bugün sandık başındaydı. Milyonlarca seçmen, sabahın erken saatlerinden itibaren oyunu kullanmaya başladı.

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İşte o alçak tweet'ler

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6 Şubat depremlerinde büyük felaketi yaşayan illerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı kesin olmayan sonuçlara göre seçimi büyük farkla önde bitirdi.

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Anadolu Ajansı'na göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş'taki oy oranı %71.88 oldu.



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Seçim sonuçlarını hazmedemeyen CHP'liler ise sosyal medyada depremzedeleri hedef alan yorumlarda bulundu.

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Hakaretamiz sözlerle deprem felaketini yaşayan vatandaşlara kin kusan CHP yandaşı kullanıcılar insanlıktan utandırdı.

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İşte o alçak tweet'ler



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"KEŞKE DAHA ÇOK ÖLSEYDİNİZ!" Sonuçların açıklanmaya başlamasının ardından sosyal medyada hakaret yarışına girişen Kılıçdaroğlu destekçilerinden bazıları, "Deprem bölgelerinden AKP'nin önde çıkması, keşke daha çok ölseydiniz." ifadelerini kullandı.

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BUNUN ADI VİCDANSIZLIK Yüzyılın Felaketi olarak değerlendirilen, on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremin acısı daha tazeyken yapılan bu yorumlar tepki topladı.

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