İnsani ara bitti vahşet başladı... İşgalci İsrail Gazze saldırılarını yeniden başlattı

İsrail ordusu, "insani ara"nın sona ermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırılarına devam ediyor.
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sonucu bölgede çok sayıda bina yıkıldı.
İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Deir Al Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.
İsrail ordusu, "insani ara"nın sona ermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam ediyor. İsrail saldırıları sonucu yaralananlar, Deir Al Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.