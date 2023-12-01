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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 1 Aralık 2023 Cuma 23:37

İnsani ara bitti vahşet başladı... İşgalci İsrail Gazze saldırılarını yeniden başlattı

İşgalci İsrail ordusu, 'insani ara'nın sona ermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırılarına devam ediyor.

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