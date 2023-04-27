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Eklenme tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 13:46

İlk Milli Elektrikli Tren Seti TCDD'ye teslim edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2053 vizyonu çerçevesinde demir yolu ağını 28 bin 600 kilometreye çıkarmayı planladıklarını ve 2030'a kadar milli elektrikli tren setlerinin sayısını 56'ya yükselteceklerini bildirdi.

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