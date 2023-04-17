  • $19,4042
  • 21,2498
  • 1229.91
  • 5004.06

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 12:31

İlk köy evleri bayramda teslim edilecek

Kahramanmaraş'ta depremzede vatandaşlar için yapımı devam eden kırsal mahalledeki 40 ev belirli bir seviyeye gelirken, ilk bitenlerin bayram ile birlikte hak sahiplerine verilmeye başlanacağı kaydedildi.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.