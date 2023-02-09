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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 9 Şubat 2023 Perşembe 17:20

İlk günden bugüne enkazdan sağ kurtarılan vatandaşlarımız

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde büyük yıkımlara neden oldu. Arama kurtarma ekipleri binlerce vatandaşımızı enkaz altından sağ kurtardı. İşte kurtarılan canlarımızdan bazıları...

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