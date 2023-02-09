İlk günden bugüne enkazdan sağ kurtarılan vatandaşlarımız

Merkezi Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki deprem tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Yıkılan binalar yürekleri dağlarken hem devlet hem de vatandaş tek yürek yürek oldu. Arama kurtarma ekiplerinin gerçekleştirdiği titiz çalışma sayesinde birçok kişi enkaz altından kurtarıldı. İşte kurtarılan canlarımızdan bazıları...
61 SAAT
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, 56 yaşındaki Latife Bozan, depremden 61 saat sonra yaralı kurtarıldı.
61 SAAT
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir enkazın altından aynı aileden 3 kişi 61 saat sonra sağ çıkartıldı.
60 SAAT
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'daki bir kişi, depremin üzerinden geçen 60 saat sonra yaralı kurtarıldı.
60 SAAT
Isparta Belediyesi arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta bir binanın enkazında kalan 50 yaşındaki Gülten Gündüz'ü 60'ıncı saatte kurtardı.
60 SAAT
Kahramanmaraş'ta yıkılan binanın enkazında kalan Ahmet Hüseyin, arama kurtarma ekiplerinin cansiperane çalışmasıyla 60 saat sonra kurtarıldı.
59 SAAT
Adıyaman'da Selahattin Kaya, enkazdan depremin 59. saatinde çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
58 SAAT
Hatay'da aynı apartmanda enkaz altında kalan 2 komşu, ekipler tarafından 58 saat sonra sağı olarak çıkartıldı.
57 SAAT
Hatay'da depremin 57'nci saatinde 50 yaşındaki Muhammet Seyit'i enkazdan sağ olarak çıkardı.
57 SAAT
Depremden etkilenen Adıyaman'da görev yapan Pakistanlı arama kurtarma ekipleri, 50 yaşındaki kadını enkazdan 57 saat sonra kurtardı.
56 SAAT
Adıyaman'da depremin etkisiyle yıkılan binanın enkazında kalan 5 yaşındaki Yusuf ve bir vatandaş, 56 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.
56 SAAT
Mardin'den Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine giden ekipler yıkılan binanın enkazından baba ve oğlunu 56 saat sonra yaralı kurtardı.
56 SAAT
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yıkılan binanın enkazından bir baba ve oğlu, 56 saat sonra sağ çıkarıldı.
55 SAAT
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremin ardından enkaz altında kalan kadın, yaklaşık 55 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.
55 SAAT
Kahramanmaraş'ta 13 yaşındaki çocuk, depremden 55 saat sonra, Esençan Apartmanı'nın enkazından elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla sağ çıkarıldı.
54 SAAT
Hatay'da deprem sonrası yıkılan binadan 5 kişilik aileden engelli kız, 54 saat sonra göçük altından kurtarıldı.
54 SAAT
Kahramanmaraş'ta 54 saat sonra İngilizce öğretmeni Mehmet Acar (33) sağ olarak kurtarıldı. Aynı binada odaklanan ekipler son bir saat içerisinde 2'si kadın 3 kişiyi çıkarmış oldu.
54 SAAT
Adıyaman'da depremin ardından enkaz altında kalan anne ile 2 kızı, yaklaşık 54 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.
51 SAAT
Kahramanmaraş'ta felaketten 51 saat sonra Turna Polat isimli vatandaş 4 katlı binanın enkazından sağ olarak kurtarıldı.
51 SAAT
Kahramanmaraş'ta yıkılan 7 katlı bir binanın enkazında kalan 20 yaşındaki Melisa, depremden 51 saat sonra sağ olarak çıkartıldı.
50 SAAT
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'te depremden yaklaşık 50 saat sonra, 4 aylık Duru bebek enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.
50 SAAT
Hatay'da depremden yaklaşık 50 saat sonra 1'i çocuk 3 kişiyi enkazından altından kurtardı.
48 SAAT
Hakkari'den Hatay'a giden öğretmenler, 48 saat sonra yıkılan bir binanın enkazından 20 yaşındaki genci kurtardı.
47 SAAT
Hatay'da, Konya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, depremden 47 saat sonra 19 yaşındaki Ömer Sert'i enkazdan sağ çıkardı.
47 SAAT
Kahramanmaraş'taki depremde enkaz altında kalan 61 yaşındaki Salman Aydemir, kepçesi ile arama kurtarma çalışmalarına katılan oğlu Osman Aydemir'in katkısıyla depremden 47 saat sonra sağ kurtarıldı. (
43 SAAT
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden 43 saat sonra enkazdan 2 yaşındaki Mikail sağ çıkarıldı.
42 SAAT
Hatay'da 42 saat sonra enkazdan çıkartılan Haticenur Aslı Ardıç'ın ilk sözleri, "Bana limonlu su verin" oldu.
42 SAAT
Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen illerden olan Malatya'da 42 saat sonra enkaz altında kalan 2 sağ olarak kurtarıldı.
42 SAAT
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle Hatay'da çöken binanın enkazı altında kalan 56 yaşındaki Fatma Çalışken, 42 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.
41 SAAT
Antakya ilçesinde arama çalışmaları sürerken, 41 saat sonra baba ve kızı enkazdan sağ olarak kurtarıldı.
41 SAAT
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde toplam 5 kişiyi enkaz altından sağ olarak kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.
41 SAAT
Adıyaman'da 41 saat sonra enkazdan çıkartılan Feryal Çavuş Yaşar'ın ilk sözleri, "Hakkınızı helal edin. Öleceğim sandım" oldu.
40 SAAT
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan 66 yaşındaki kadın, 40 saat sonra sağ çıkarıldı.
40 SAAT
Kahramanmaraş'ta depremde enkaz altında kalan ve 40 saatin sonunda sağ olarak kurtarılan kardeşler, enkazdan kepçe yardımıyla indirildi.
40 SAAT
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle Malatya'da çöken bir binada mahsur kalan 12 yaşındaki Aysima Yılmaz 40 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.
39 SAAT
Hatay'ın Antakya ilçesine Yalova'dan giden itfaiye ekipleri 5 kişiyi daha enkaz altından canlı olarak çıkardı.
38 SAAT
Malatya'da, yıkılan bir binanın enkazından çıkarılan Dilek (23) ve İrem (19) Hancı kardeşlerin babaları Erol Hancı da (62) 38 saat sonra sağ çıkartıldı.
37 SAAT
Elbistan'da arama kurtarma faaliyetlerini sürdüren ekipler 37 saat sonra enkazdan yaşlı bir vatandaşı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
37 SAAT
Kahramanmaraş'ta depremde enkaz altında kalan 3 yaşındaki Mina İpekli, 37 saatin ardından sağ olarak kurtarıldı.
37 SAAT
Hatay'da enkaz altında kalan 6 yaşındaki küçük Eymen'i ekipler enkazdan 37 saat sonra sağ olarak kurtardı.
36 SAAT
Kahramanmaraş'ta ekipler gerçekleştirdikleri yoğun çalışmalar sonucunda, enkaz altında kalan bir vatandaşı 36 saat sonra sağ olarak kurtardı.
36 SAAT
Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına destek veren Erzurum Büyükşehir Belediyesi arama ve kurtarma timleri, anne ve iki çocuğunu 36 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkardı.
35 SAAT
Adıyaman'da yıkılan binanın enkazından depremden 35 saat sonra bir kişi kurtarıldı.
Ekipler, Ali Taşı Mahallesi 1302 Sokak'ta yıkılan binanın enkazından 15 yaşındaki Mahmut Nebi Uygul'u kurtardı.
34 SAAT
Gaziantep'te depremde çöken 6 katlı binanın enkazında kalan 2 kız kardeş 34 saat sonra kurtarıldı.
34 SAAT
Yıkılan evlerinden sağ salim çıkan 3 kardeş, anne ve babalarından gelecek haberi bekliyorlardı. Enkazdan daha sonra çıkan hafif yaralı babası ve annesi yürüyerek Afet Koordinasyon Merkezi'ne gelince, anne-baba ve çocukların buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı.
33 SAAT
Hatay'da 3 katlı bir binanın 1. katındaki kolon arasına sıkışan 4 yaşındaki kız çocuğu arama kurtarma ekiplerince enkaz altından sağ salim çıkartıldı.
33 SAAT
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki çalışmalara destek veren ekipler, anne ve bebeğini enkazdan sağ çıkardı.
33 SAAT
Hatay'da ekipler, 4 yaşındaki Zeynep ile annesini ve 60 yaşındaki Mihriye teyzeyi enkazdan kurtardı.
33 SAAT
Kahramanmaraş'da meydana gelen depremin ardından bölgeye intikal eden Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri Elbistan'da depremden 33 saat sonra bir kişiye canlı ulaştı.
33 SAAT
Hatay İskenderun'da arama kurtarma faaliyetlerine katılan Tekirdağ AFAD ekibi, 14 aylık Arya'yı 33 saat sonra enkazdan kurtardı. Hastaneye sevk edilen Arya, Azra ikinize kavuşacak.
32 SAAT
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 32 saat sonra enkazdan çıkarılan Ömer Borak (24) moralini türkü söyleyerek yükseltti.
32 SAAT
Kahramanmaraş'ta kardeşinin ardından 8 yaşındaki Muhammed de enkazdan sağ olarak kurtarıldı.
31 SAAT
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen depremde göçük altında kalan 56 yaşındaki Nermin Kılınç, 31 saatin ardından sağ olarak kurtarıldı.
31 SAAT
Kahramanmaraş'ta depremlerin ardından yıkılan Menderes Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından 15 aylık bebek çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
31 SAAT
Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 31 saat sonra 1 kadın yaralı olarak çıkarıldı.
30 SAAT
Hatay'da arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri, enkazdan bir kişiyi 30 saat sonra sağ olarak kurtardı.
30 SAAT
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yıkılan binaların enkazından yaklaşık 30 saat sonra 2 kadın yaralı kurtarıldı.
30 SAAT
Hatay'da yapılan arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan 1 kişi 30 saat sonra kurtarıldı.
29 SAAT
Hatay'da 30 yaşındaki Hülya Yılmaz ve 6 aylık bebeği Ayşe Vera Yılmaz, 29 saat sonra sağ çıkarıldı.
28 SAAT
Van'ın Edremit İlçe Belediyesi arama kurtarma ekibi, Malatya'dan gerçekleştirdiği çalışmalarda 2 kişiyi enkazdan sağ çıkarttı.
28 SAAT
10 ili vuran Kahramanmaraş depremi, Hatay'da da büyük yıkıma neden oldu. Tüm şehirde yıkılan binalarda arama çalışmaları sürerken, 28 saat sonra 2 kişi daha enkazdan sağ olarak kurtarıldı.
28 SAAT
Arama-kurtarma ekipleri Kahramanmaraş'ta 28 saat sonra 9 yaşındaki çocuğa, 25 saat sonra da 5 yaşındaki bir çocuğa sağ olarak ulaşmayı başardı. Ekipler toplamda 7 vatandaşı enkaz altından sağ kurtardı.
28 SAAT
Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından Malatya'da yürütülen arama kurtarma çalışmaları sırasında bir depremzede sağ olarak enkazdan çıkarıldı.
26 SAAT
10 ili vuran 7.7 büyüklüğündeki deprem, özelikle Hatay merkezde büyük yıkıma neden oldu. Tüm kentte yıkılan binalarda arama çalışmaları sürerken, 26 saat sonra 2 küçük çocuk enkazdan sağ olarak kurtarıldı.
24 SAAT
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan enkazın altında 24 saat kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
24 SAAT
Osmaniye'de yıkılan bir apartmanın enkazında depremin 24. saatinde Deniz Kaya adlı vatandaş kurtarıl
22 SAAT
Malatya'da yıkılan bir binanın altında kalan 3 yaşındaki Miran, 22 saat sonra enkazdan sağ kurtuldu.
21 SAAT
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen depremde enkaz altında kalan 2 kadın, 21 saat sonra kurtarıldı.
21 SAAT
Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 21 saat sonra 1 kadın yaralı olarak çıkarıldı
20 SAAT
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yıkılan binanın enkazı altında kalan vatandaş 20 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.
15 SAAT
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremde enkaz altında kalan 14 yaşındaki Fatma Sarı, 15 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.
14 SAAT
Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan 2 binanın enkazından depremden 14 saat sonra 2 kişi çıkarıldı. Merkez üssü Pazarcık olan ve saat 04.17'de meydana gelen depremde yıkılan Azerbaycan Bulvarı'ndaki 10 katlı binanın enkazından 55 yaşlarında bir erkek, arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.
8 SAAT
Şanlıurfa'da 9-10 yaşlarındaki bir kız çocuğu ekiplerce 8 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkarıldı.
5 SAAT
9:50'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan 8 katlı binanın enkazından 1'i engelli 3 kişi daha sağ kurtarıldı.