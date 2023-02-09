İlk günden bugüne enkazdan sağ kurtarılan vatandaşlarımız

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Merkezi Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki deprem tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Yıkılan binalar yürekleri dağlarken hem devlet hem de vatandaş tek yürek yürek oldu. Arama kurtarma ekiplerinin gerçekleştirdiği titiz çalışma sayesinde birçok kişi enkaz altından kurtarıldı. İşte kurtarılan canlarımızdan bazıları...

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61 SAAT

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, 56 yaşındaki Latife Bozan, depremden 61 saat sonra yaralı kurtarıldı.



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61 SAAT

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir enkazın altından aynı aileden 3 kişi 61 saat sonra sağ çıkartıldı.



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60 SAAT

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'daki bir kişi, depremin üzerinden geçen 60 saat sonra yaralı kurtarıldı.



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60 SAAT

Isparta Belediyesi arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta bir binanın enkazında kalan 50 yaşındaki Gülten Gündüz'ü 60'ıncı saatte kurtardı.



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60 SAAT

Kahramanmaraş'ta yıkılan binanın enkazında kalan Ahmet Hüseyin, arama kurtarma ekiplerinin cansiperane çalışmasıyla 60 saat sonra kurtarıldı.

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59 SAAT

Adıyaman'da Selahattin Kaya, enkazdan depremin 59. saatinde çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

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58 SAAT

Hatay'da aynı apartmanda enkaz altında kalan 2 komşu, ekipler tarafından 58 saat sonra sağı olarak çıkartıldı.



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58 SAAT

Hatay'da İsmail Gümüş adlı genç 58 saat sonra kurtarıldı.



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57 SAAT

Hatay'da depremin 57'nci saatinde 50 yaşındaki Muhammet Seyit'i enkazdan sağ olarak çıkardı.



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57 SAAT

Depremden etkilenen Adıyaman'da görev yapan Pakistanlı arama kurtarma ekipleri, 50 yaşındaki kadını enkazdan 57 saat sonra kurtardı.



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56 SAAT

Çorum'dan Kahramanmaraş'a giden ekipler 56 saattir enkaz altında olan kadını kurtardı



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56 SAAT

Adıyaman'da depremin etkisiyle yıkılan binanın enkazında kalan 5 yaşındaki Yusuf ve bir vatandaş, 56 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.



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56 SAAT

Mardin'den Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine giden ekipler yıkılan binanın enkazından baba ve oğlunu 56 saat sonra yaralı kurtardı.



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56 SAAT

Hatay'da apartmanının enkazındaki 16 yaşındaki Mahmut Salman kurtarıldı.

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56 SAAT

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yıkılan binanın enkazından bir baba ve oğlu, 56 saat sonra sağ çıkarıldı.



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55 SAAT

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremin ardından enkaz altında kalan kadın, yaklaşık 55 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.



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55 SAAT

Kahramanmaraş'ta 1,5 yaşındaki Masal, depremden 55 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

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55 SAAT

Batman'dan giden ekipler Gaziantep'te bir kadını 55 saat sonra enkazdan kurtardı



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55 SAAT

Kahramanmaraş'ta 13 yaşındaki çocuk, depremden 55 saat sonra, Esençan Apartmanı'nın enkazından elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla sağ çıkarıldı.



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54 SAAT

Hatay'da deprem sonrası yıkılan binadan 5 kişilik aileden engelli kız, 54 saat sonra göçük altından kurtarıldı.

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54 SAAT

Kahramanmaraş'ta 54 saat sonra İngilizce öğretmeni Mehmet Acar (33) sağ olarak kurtarıldı. Aynı binada odaklanan ekipler son bir saat içerisinde 2'si kadın 3 kişiyi çıkarmış oldu.



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54 SAAT

Adıyaman'da depremin ardından enkaz altında kalan anne ile 2 kızı, yaklaşık 54 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.



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51 SAAT

Kahramanmaraş'ta felaketten 51 saat sonra Turna Polat isimli vatandaş 4 katlı binanın enkazından sağ olarak kurtarıldı.

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51 SAAT

Kahramanmaraş'ta yıkılan 7 katlı bir binanın enkazında kalan 20 yaşındaki Melisa, depremden 51 saat sonra sağ olarak çıkartıldı.



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50 SAAT

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'te depremden yaklaşık 50 saat sonra, 4 aylık Duru bebek enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.



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50 SAAT

Hatay'da depremden yaklaşık 50 saat sonra 1'i çocuk 3 kişiyi enkazından altından kurtardı.



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50 SAAT

Kahramanmaraş'ta 50 saat sonra enkazdan 62 yaşındaki Selman amca çıkarıldı.

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48 SAAT

Hakkari'den Hatay'a giden öğretmenler, 48 saat sonra yıkılan bir binanın enkazından 20 yaşındaki genci kurtardı.



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47 SAAT

Hatay'da, Konya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, depremden 47 saat sonra 19 yaşındaki Ömer Sert'i enkazdan sağ çıkardı.



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47 SAAT

Kahramanmaraş'taki depremde enkaz altında kalan 61 yaşındaki Salman Aydemir, kepçesi ile arama kurtarma çalışmalarına katılan oğlu Osman Aydemir'in katkısıyla depremden 47 saat sonra sağ kurtarıldı. (



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43 SAAT

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden 43 saat sonra enkazdan 2 yaşındaki Mikail sağ çıkarıldı.



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42 SAAT

Hatay'da 42 saat sonra enkazdan çıkartılan Haticenur Aslı Ardıç'ın ilk sözleri, "Bana limonlu su verin" oldu.



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42 SAAT

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen illerden olan Malatya'da 42 saat sonra enkaz altında kalan 2 sağ olarak kurtarıldı.



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42 SAAT

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle Hatay'da çöken binanın enkazı altında kalan 56 yaşındaki Fatma Çalışken, 42 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.



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41 SAAT

Antakya ilçesinde arama çalışmaları sürerken, 41 saat sonra baba ve kızı enkazdan sağ olarak kurtarıldı.



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41 SAAT

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde toplam 5 kişiyi enkaz altından sağ olarak kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.



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41 SAAT

Adıyaman'da 41 saat sonra enkazdan çıkartılan Feryal Çavuş Yaşar'ın ilk sözleri, "Hakkınızı helal edin. Öleceğim sandım" oldu.



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40 SAAT

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan 66 yaşındaki kadın, 40 saat sonra sağ çıkarıldı.



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40 SAAT

Kahramanmaraş'ta depremde enkaz altında kalan ve 40 saatin sonunda sağ olarak kurtarılan kardeşler, enkazdan kepçe yardımıyla indirildi.



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40 SAAT

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle Malatya'da çöken bir binada mahsur kalan 12 yaşındaki Aysima Yılmaz 40 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.



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39 SAAT

Hatay'ın Antakya ilçesine Yalova'dan giden itfaiye ekipleri 5 kişiyi daha enkaz altından canlı olarak çıkardı.



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38 SAAT

Malatya'da, yıkılan bir binanın enkazından çıkarılan Dilek (23) ve İrem (19) Hancı kardeşlerin babaları Erol Hancı da (62) 38 saat sonra sağ çıkartıldı.



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37 SAAT

Elbistan'da arama kurtarma faaliyetlerini sürdüren ekipler 37 saat sonra enkazdan yaşlı bir vatandaşı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.



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37 SAAT

Kahramanmaraş'ta depremde enkaz altında kalan 3 yaşındaki Mina İpekli, 37 saatin ardından sağ olarak kurtarıldı.



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37 SAAT

Hatay'da enkaz altında kalan 6 yaşındaki küçük Eymen'i ekipler enkazdan 37 saat sonra sağ olarak kurtardı.



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36 SAAT

Kahramanmaraş'ta ekipler gerçekleştirdikleri yoğun çalışmalar sonucunda, enkaz altında kalan bir vatandaşı 36 saat sonra sağ olarak kurtardı.

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36 SAAT

Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına destek veren Erzurum Büyükşehir Belediyesi arama ve kurtarma timleri, anne ve iki çocuğunu 36 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkardı.



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35 SAAT

Adıyaman'da yıkılan binanın enkazından depremden 35 saat sonra bir kişi kurtarıldı. Ekipler, Ali Taşı Mahallesi 1302 Sokak'ta yıkılan binanın enkazından 15 yaşındaki Mahmut Nebi Uygul'u kurtardı.

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34 SAAT

Gaziantep'te depremde çöken 6 katlı binanın enkazında kalan 2 kız kardeş 34 saat sonra kurtarıldı.



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34 SAAT

Yıkılan evlerinden sağ salim çıkan 3 kardeş, anne ve babalarından gelecek haberi bekliyorlardı. Enkazdan daha sonra çıkan hafif yaralı babası ve annesi yürüyerek Afet Koordinasyon Merkezi'ne gelince, anne-baba ve çocukların buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı.



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33 SAAT

Hatay'da 3 katlı bir binanın 1. katındaki kolon arasına sıkışan 4 yaşındaki kız çocuğu arama kurtarma ekiplerince enkaz altından sağ salim çıkartıldı.



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33 SAAT

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki çalışmalara destek veren ekipler, anne ve bebeğini enkazdan sağ çıkardı.



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33 SAAT

Hatay'da ekipler, 4 yaşındaki Zeynep ile annesini ve 60 yaşındaki Mihriye teyzeyi enkazdan kurtardı.

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33 SAAT

Hatay'da anne ve iki kızı depremden 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı



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33 SAAT

Kahramanmaraş'da meydana gelen depremin ardından bölgeye intikal eden Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri Elbistan'da depremden 33 saat sonra bir kişiye canlı ulaştı.



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33 SAAT

Hatay İskenderun'da arama kurtarma faaliyetlerine katılan Tekirdağ AFAD ekibi, 14 aylık Arya'yı 33 saat sonra enkazdan kurtardı. Hastaneye sevk edilen Arya, Azra ikinize kavuşacak.



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32 SAAT

Adıyaman'da depremden 32 saat sonra enkazdan bir kadın kurtarıldı



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32 SAAT

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 32 saat sonra enkazdan çıkarılan Ömer Borak (24) moralini türkü söyleyerek yükseltti.



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32 SAAT

Kahramanmaraş'ta kardeşinin ardından 8 yaşındaki Muhammed de enkazdan sağ olarak kurtarıldı.



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31 SAAT Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen depremde göçük altında kalan 56 yaşındaki Nermin Kılınç, 31 saatin ardından sağ olarak kurtarıldı.



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31 SAAT

Kahramanmaraş'ta depremlerin ardından yıkılan Menderes Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından 15 aylık bebek çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.



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31 SAAT

Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 31 saat sonra 1 kadın yaralı olarak çıkarıldı.



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30 SAAT

Kepez Belediyesi ekipleri 30 saat sonra 4 kişilik aileyi enkazdan sağ çıkardı.



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30 SAAT

Hatay'da arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri, enkazdan bir kişiyi 30 saat sonra sağ olarak kurtardı.



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30 SAAT

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yıkılan binaların enkazından yaklaşık 30 saat sonra 2 kadın yaralı kurtarıldı.



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30 SAAT

Hatay'da yapılan arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan 1 kişi 30 saat sonra kurtarıldı.



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29 SAAT

Hatay'da 30 yaşındaki Hülya Yılmaz ve 6 aylık bebeği Ayşe Vera Yılmaz, 29 saat sonra sağ çıkarıldı.

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29 SAAT

Adıyaman'da bir kız çocuğu yaklaşık 29 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı.



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29 SAAT

Adıyaman'da bir kız çocuğu yaklaşık 29 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı.



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28 SAAT

Kahramanmaraş'ta, depremden 28 saat sonra bir kişi enkazdan sağ kurtarıldı.



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28 SAAT

Van'ın Edremit İlçe Belediyesi arama kurtarma ekibi, Malatya'dan gerçekleştirdiği çalışmalarda 2 kişiyi enkazdan sağ çıkarttı.



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28 SAAT

10 ili vuran Kahramanmaraş depremi, Hatay'da da büyük yıkıma neden oldu. Tüm şehirde yıkılan binalarda arama çalışmaları sürerken, 28 saat sonra 2 kişi daha enkazdan sağ olarak kurtarıldı.



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28 SAAT

Arama-kurtarma ekipleri Kahramanmaraş'ta 28 saat sonra 9 yaşındaki çocuğa, 25 saat sonra da 5 yaşındaki bir çocuğa sağ olarak ulaşmayı başardı. Ekipler toplamda 7 vatandaşı enkaz altından sağ kurtardı.



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28 SAAT

Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından Malatya'da yürütülen arama kurtarma çalışmaları sırasında bir depremzede sağ olarak enkazdan çıkarıldı.



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26 SAAT

10 ili vuran 7.7 büyüklüğündeki deprem, özelikle Hatay merkezde büyük yıkıma neden oldu. Tüm kentte yıkılan binalarda arama çalışmaları sürerken, 26 saat sonra 2 küçük çocuk enkazdan sağ olarak kurtarıldı.



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25 SAAT

Malatya'da baba ve kızı 25 saat sonra kurtarıldı.



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24 SAAT

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan enkazın altında 24 saat kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



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24 SAAT

Osmaniye'de yıkılan bir apartmanın enkazında depremin 24. saatinde Deniz Kaya adlı vatandaş kurtarıl



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22 SAAT

Malatya'da yıkılan bir binanın altında kalan 3 yaşındaki Miran, 22 saat sonra enkazdan sağ kurtuldu.



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21 SAAT

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen depremde enkaz altında kalan 2 kadın, 21 saat sonra kurtarıldı.



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21 SAAT

Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 21 saat sonra 1 kadın yaralı olarak çıkarıldı



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20 SAAT

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yıkılan binanın enkazı altında kalan vatandaş 20 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.



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Erzurum'dan bölgeye giden ekipler, Hatay ve Malatya'da 9 kişiyi enkazdan sağ olarak kurtardı.

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15 SAAT

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremde enkaz altında kalan 14 yaşındaki Fatma Sarı, 15 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.



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14 SAAT

Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan 2 binanın enkazından depremden 14 saat sonra 2 kişi çıkarıldı. Merkez üssü Pazarcık olan ve saat 04.17'de meydana gelen depremde yıkılan Azerbaycan Bulvarı'ndaki 10 katlı binanın enkazından 55 yaşlarında bir erkek, arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.



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12 SAAT

MSB, Gaziantep Nurdağı'nda küçük yaşta bir çocuğun enkazdan kurtarıldığını bildirdi.



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8 SAAT

Şanlıurfa'da 9-10 yaşlarındaki bir kız çocuğu ekiplerce 8 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkarıldı.

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5 SAAT

9:50'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan 8 katlı binanın enkazından 1'i engelli 3 kişi daha sağ kurtarıldı.