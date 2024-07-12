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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 15:57

İletişim Başkanlığı'ndan 15 Temmuz'a özel etkinlikler: Milletin Zaferi temasıyla düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, 'Milletin Zaferi' temasıyla yurt içi ve yurt dışında geniş çaplı anma etkinlikleri düzenlenecek.