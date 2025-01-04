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Eklenme tarihi: 4 Ocak 2025 Cumartesi 15:30 |

İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı! Dezenformasyon Bülteni 2024 Almanak'ı

İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) 2024 yılında açıkladığı dezenformasyonlara ilişkin 1550 sayfadan oluşan 'Dezenformasyon Bülteni 2024 Almanak'ını yayımladı.