İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı! Dezenformasyon Bülteni 2024 Almanak'ı

'HAKİKAT MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ'





DMM'nin hem yurt içinde hem de yurt dışında dezenformasyona karşı başarılı ve etkin çalışmalar yürüttüğünü aktaran Altun, "Hazırlanan bu almanakta, 2024 yılındaki doğal afetler, seçim ve toplumsal olaylarla ilgili yalan haberlere, İsrail'in Gazze'deki soykırımı sırasında yürüttüğü küresel ölçekli dezenformasyon kampanyalarına ve manipülasyonlara karşı yapılan doğrulama çalışmalarını bir araya getirdik. 2025 yılında da 'Yaşasın hakikat' diyerek, tüm kirli oyunlara, yalanlara ve dezenformasyona karşı doğrunun safında hakikat mücadelemize devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.