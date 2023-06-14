İl sayısı 100'e çıkıyor! İşte il olması beklenen ilçeler

Devlet Bahçeli, Meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyet'in 100'ncü yıldönümünde 100 maddelik Anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır. Yeni yüzyılda 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür."
Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 il ve 1000 ilçe olması gerektiğini söyleyen Bahçeli'nin ardından hangi ilçelerin il olacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.
KRİTERLERİ KARŞILAYAN İLÇELER LİSTELENDİ
Türkiye'de bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler sıralandı.
İşte il olmaya aday olan o ilçeler...