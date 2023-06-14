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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 11:25

İl sayısı 100'e çıkıyor! İşte il olması beklenen ilçeler

İl sayısının 100 olacağı bir süredir tartışılan konular arasındaydı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yaptığı açıklamada bu konuya değindi.

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