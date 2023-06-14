İl sayısı 100'e çıkıyor! İşte il olması beklenen ilçeler

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Devlet Bahçeli, Meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet'in 100'ncü yıldönümünde 100 maddelik Anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır. Yeni yüzyılda 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür."

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Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 il ve 1000 ilçe olması gerektiğini söyleyen Bahçeli'nin ardından hangi ilçelerin il olacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

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KRİTERLERİ KARŞILAYAN İLÇELER LİSTELENDİ

Türkiye'de bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler sıralandı.

İşte il olmaya aday olan o ilçeler...

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Polatlı, Ankara

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Yüksekova, Hakkari

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Kahta, Adıyaman

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Midyat, Mardin

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Siverek, Şanlıurfa

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Ergani, Diyarbakır

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Cizre, Şırnak

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Nazilli, Aydın

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Edremit, Balıkesir

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Alanya, Antalya

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Manavgat, Antalya

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Lüleburgaz, Kırklareli

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Bandırma, Balıkesir

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İskenderun, Hatay

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İnegöl, Bursa

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Ünye, Ordu

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Kozan, Adana

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Erciş, Van

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Tarsus, Mersin

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Akhisar, Manisa

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Çorlu, Tekirdağ

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Ereğli, Konya

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Elbistan, Kahramanmaraş