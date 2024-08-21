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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 10:58

İHA'lar 301 saat gözcülük yaptı! Orman yangınların aktif olarak kullanıldılar

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde özellikle yangınların erken tespitinde etkili olan insansız hava araçları (İHA), 15–18 Ağustos döneminde çıkan 258 yangında 301 saat görev yaptı.

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