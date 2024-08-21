İHA'lar 301 saat gözcülük yaptı! Orman yangınların aktif olarak kullanıldılar

OGM ile BAYKAR işbirliğiyle 2020'den bu yana Bayraktar TB2 ve Aksungur İHA'lar, yangınların erken tespiti ve söndürme çalışmalarının verimli yönetilmesinde kullanılıyor.

Bu arada Türkiye, Avrupa'da orman yangınlarında yüksek teknolojiye sahip İHA kullanan ilk ülke olarak öne çıkıyor.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen İHA'lar, gözcülük yaparak yangının başlangıcı ve ilerleyen aşamalarında elde ettiği görüntülerin teknolojik altyapıyla değerlendirilip alevlere erken ve etkin müdahale edilmesini sağlıyor.

İHA'lar, son olarak orman yangınlarının yoğun yaşandığı 15–18 Ağustos günlerinde 258 yangında 301 saat uçuş gerçekleştirdi.