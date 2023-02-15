İGA İstanbul Havalimanı'ndan yabancı arama kurtarma ekiplerine teşekkür

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İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yurt dışından gelip, arama kurtarma çalışmalarına katılan yabancı ekipler, ülkelerine dönmeye başladı.

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İstanbul Havalimanı'ndaki dijital bilgi ekranlarına deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına destek veren ülkelerin bayraklarıyla birlikte 15 ayrı dilde "Dayanışmanız için teşekkürler" yazısı yansıtıldı.

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İGA Lounge'da özel olarak ağırlanan arama kurtarma ekipleri, alanda yer alan hatıra defterine mesajlarını yazdı. "İGA Buggy" araçları ile uçak kapısına kadar götürülen ekiplere hatıra olarak nazar boncuğu ile üzerinde "teşekkürler" yazılı kupa hediye edildi.

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Türkiye'ye dünyanın dört bir yanından gelen yabancı arama kurtarma ekiplerine, karşılama ve uğurlamada ev sahipliği yapan İGA İstanbul Havalimanı, uluslararası gelen yardımlar ve ekipler için lojistik merkezi olma görevini de üstlendi.

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