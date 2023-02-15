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Eklenme tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 16:40

İGA İstanbul Havalimanı'ndan yabancı arama kurtarma ekiplerine teşekkür

İGA İstanbul Havalimanı'ndaki dijital bilgi ekranlarına dünyanın farklı ülkelerinden deprem bölgesine gelen arama kurtarma ekipleri için 15 dilde 'Dayanışmanız için teşekkürler' yazısı yansıtıldı.

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