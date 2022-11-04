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Eklenme tarihi: 4 Kasım 2022 Cuma 10:24

İçişleri Bakanlığı görüntüleri paylaştı! Amanoslar bölgesinde operasyon

İçişleri Bakanlığınca Amanoslar bölgesinde 1216 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik operasyonu başlatıldı.

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