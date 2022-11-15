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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 10:59

İçişleri Bakanlığı görüntüleri paylaştı! 881 personelle Tunceli'de PKK'ya karşı operasyon başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Tunceli'de 881 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu' başlatıldığı bildirildi.

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