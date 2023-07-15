İçişleri Bakanı Yerlikaya, 15 Temmuz Şehitliği'ndeki anma törenine katıldı

İçişleri Bakan Yardımcıları Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam, Münir Karaloğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, siyasi parti temsilcileri ve askeri yetkililerin de yer aldığı anmaya 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler de katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, 15 Temmuz'da şehit olan sivil vatandaşların kabirlerine karanfil bırakan Yerlikaya, şehit aileleri ile sohbet etti.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Yerlikaya ve beraberindekiler, Polis Şehitliği'ne geçti.

15 Temmuz'un yıl dönümünde şehit aileleri de evlatlarının kabrini ziyaret ederek dua etti.

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Her 15 Temmuz'da büyük bir gurur yaşadığını dile getiren Işık, "Vatanım için, bayrağım için canım feda olsun ama evlat acısı bir başka." diye konuştu.





Darbe girişiminin ardından her zaman şehitliğe gelerek dua ettiğini belirten 77 yaşındaki Yusuf Gülmez, şehit oğlunun mezarının başından ayrılmadı. 15 Temmuz gecesinin kendileri için zor geçtiğini ancak şehitlerin gurur kaynağı olduğunu söyleyen Gülmez, "Bu mesleğe çok severek başlamıştı. Çok severdi milletini, devletini." ifadelerini kullandı.