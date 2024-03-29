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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 10:00

İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bayraktar Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti! İşte o anlar

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Baykar'da Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'u ağırladı.

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