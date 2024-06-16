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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 10:48

'Hudut Kartalları' sınır nöbetinde! Bayramda da elleri tetikte

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Türkiye-İran sınırında görev yapan askerler, Kurban Bayramı'nı nöbet tutarak görevlerinin başında geçiriyor.

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