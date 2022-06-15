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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 17:09

Her noktada afetzedelerin imdadına yetişiyorlar! İşte Jandarmanın 'Hızırbey'leri

Afetlerde ve kazalarda vatandaşları düştükleri zor durumdan kurtarmaları nedeniyle 'Hızırbey' ismi verilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tabur Komutanlığı timleri, ülkenin dört bir yanında 7 gün 24 saat cansiperane çalışıyor.

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